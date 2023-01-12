Барабанов набрал очки в 6-м матче подряд. У него 6+21 в 38 играх

Александр Барабанов сделал передачу в матче НХЛ с «Лос-Анджелесом» (3:4). Форвард «Сан-Хосе» продлил свою результативную серию до шести игр.
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