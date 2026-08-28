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SHIB вернулся выше 200-дневной EMA: быки пытаются закрепить разворот цены

SHIB вернулся выше 200-дневной EMA: быки пытаются закрепить разворот цены

Импульс SHIB нарастает по мере того, как токен восстанавливает свой 200-дневный средний показатель, положив конец продолжительному нисходящему тренду, в то время как активность деривативов демонстрирует растущее участие на биржах и появление смешанных сигналов позиционирования.

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