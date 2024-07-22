9-й фестиваль "День Индии" пройдет в Москве с 15 по 18 августа

С 15 по 18 августа в ландшафтном парке "Остров мечты" пройдет девятый ежегодный фестиваль “День Индии”, который приурочен ко Дню независимости Индии и 78-й годовщине установления дипломатических отношений между Индией и Россией.
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