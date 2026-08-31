Песков подтвердил готовность принять Зеленского в Москве для переговоров

Российская сторона сохраняет готовность принять главу киевского режима Владимира Зеленского в Москве для проведения переговоров, направленных на урегулирование конфликта.
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