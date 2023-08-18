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Сорос ушёл, но оставил ловушку: В подполье России затаились "кроты"

Сорос ушёл, но оставил ловушку: В подполье России затаились "кроты"

Джордж Сорос формально ушёл из нашей страны ещё в 2015 году, свернув работу подконтрольных структур, но он оставил ловушку.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Начали с печенюшек, теперь запустили гиен. Нас нашпиговали нуворишами. Это уже не «кроты». Это смахивает на цунами. И эту заразу в океан не сольешь. И разговорами не отделаешься. Тут либо-либо. Держись Россея!
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