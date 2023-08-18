Сорос ушёл, но оставил ловушку: В подполье России затаились "кроты"

АЮ

Александр Юткин

Начали с печенюшек, теперь запустили гиен. Нас нашпиговали нуворишами. Это уже не «кроты». Это смахивает на цунами. И эту заразу в океан не сольешь. И разговорами не отделаешься. Тут либо-либо. Держись Россея!