Сорос ушёл, но оставил ловушку: В подполье России затаились "кроты"

Максим ТришинПолитикаПодписатьсяСорос ушёл, но оставил ловушку: В подполье России затаились "кроты"Джордж Сорос формально ушёл из нашей страны ещё в 2015 году, свернув работу подконтрольных структур, но он оставил ловушку.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииАЮАлександр ЮткинНачали с печенюшек, теперь запустили гиен. Нас нашпиговали нуворишами. Это уже не «кроты». Это смахивает на цунами. И эту заразу в океан не сольешь. И разговорами не отделаешься. Тут либо-либо. Держись Россея!Ответить10 час.
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