Сразу несколько кадровых решений принято в структурах областной власти. Переназначены на своих постах: 🟢Глава омской РЭК Дмитрий Русских.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сразу несколько кадровых решений принято в структурах областной власти. Переназначены на своих постах: 🟢Глава омской РЭК Дмитрий Русских.