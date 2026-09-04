"Единая Россия" запускает специальные полигоны для обучения и формирования региональных команд волонтеров ЧС ⚡ Волгоградская область вошла в число первых 15 регионов, где в рамках пилотного проекта начнут действовать специализированные площадки для обучения волонтеров, работающих в зонах ЧС.
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