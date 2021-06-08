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СМИ рассказали о подготовке против Байдена провокации на Украине

СМИ рассказали о подготовке против Байдена провокации на Украине

Юрист Рудольф Джулиани, выступавший личным адвокатом бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пытался добиться от украинской администрации в 2019 году расследования по вмешательству Киева в американские выборы пятилетней давности.

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