СМИ рассказали о подготовке против Байдена провокации на Украине

Юрист Рудольф Джулиани, выступавший личным адвокатом бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пытался добиться от украинской администрации в 2019 году расследования по вмешательству Киева в американские выборы пятилетней давности.
Юрист Рудольф Джулиани, выступавший личным адвокатом бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, пытался добиться от украинской администрации в 2019 году расследования по вмешательству Киева в американские выборы пятилетней давности.
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