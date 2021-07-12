Лето с пользой! В рамках организации летней занятости учащихся в колледже организована ремонтная бригада под руководством заведующей общежития Шевструк Татьяны Станиславовны.
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