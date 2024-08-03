В Киеве процветают разврат и расчеловечивание. Добрались до детей

ТГ

Татьяна Гусева

В стране царит ад, это понятно. Нужна твёрдая рука, чтобы остановить это безумие. Но где ж её взять, если уж вся верхушка власти торгует страной оптом и в розницу? Народ, лишённый культуры, книг, театров, постепенно деградирует и превращается в безработных рабов. Сопротивляться ни у кого нет сил.