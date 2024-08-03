Николай Симонов. Пока грохочут пушки, Зе-режим продолжает выполнять 5-летний план вашингтонского политбюро не только по физическому, но и по духовному уничтожению народа.
В Киеве процветают разврат и расчеловечивание. Добрались до детей
Комментарии
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ТГ
Татьяна Гусева
В стране царит ад, это понятно. Нужна твёрдая рука, чтобы остановить это безумие. Но где ж её взять, если уж вся верхушка власти торгует страной оптом и в розницу? Народ, лишённый культуры, книг, театров, постепенно деградирует и превращается в безработных рабов. Сопротивляться ни у кого нет сил.
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2 час.
Гусаров Игорь
Так вам и надо кастрюли.
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1 час.
ИХ
Ирина Храмцова
Уже и не знают, чтобы такого придумать, чтобы как- то проявить свою ненависть к русским, это как в басне Крылова: ,, Ах, Моська, знать она сильна, что даёт на слона,,.
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1 час.
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