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Военнослужащие ВВО провели экскурсии по парку «Патриот» для учащихся школ Амурской области

Военнослужащие ВВО провели экскурсии по парку «Патриот» для учащихся школ Амурской области

Кроме того, детям была представлена выставка военной техники, а также исторические экспонаты, которые будут участвовать в военном параде, посвящённом 77-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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