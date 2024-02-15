Плющев о КХЛ: «О какой конкуренции на Западе можно говорить, если «Витязь» даже не дотягивает до пола зарплат? А «Куньлунь» с «Сочи» так подготовились к сезону, что их хватило только на первую половину осени» 

– Играть в регулярке еще две недели, а кубковой интриги на Западе уже нет. Удивлены? – В прессе столько ахов и вздохов по поводу якобы непредсказуемости этого чемпионата, а по факту получаем сезон, в котором кубковой интриги нет на Западе и почти нет на Востоке.
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