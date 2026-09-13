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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис о трассе в Мадриде: «Не знаю, как кто-то может посмотреть на конфигурацию и сказать: «Шикарно»

Пилот « Макларена » Ландо Норрис сообщил о том, как нужно поменять трассу Гран-при Испании . «Считаю, есть очевидные изменения, которые можно внести.

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