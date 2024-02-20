Жительница США пыталась подарить челябинским родственникам контрабанду на 2 млн рублей

Жительница США пыталась контрабандой привезти на Южный Урал брендовые аксессуары и украшения. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс- службе Челябинской таможни, женщина прилетела в Екатеринбург транзитом через Арабаские Эмираты.
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