Французский политик Флориан Филиппо в соцсети обратил внимание на совместную фотографию европейских лидеров на саммите в Албании, где политики "дружили против России" - пытались придумать, чем "наказать" нашу страну за отказ от 30-дневного перемирия с Украиной (Россия, к слову, от этого никогда категорично не отказывалась, просто Киев не мог предоставить внятные гарантии того, что это время не будет использовано на перевооружение и мобилизацию).