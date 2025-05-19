Французский политик Флориан Филиппо в соцсети обратил внимание на совместную фотографию европейских лидеров на саммите в Албании, где политики "дружили против России" - пытались придумать, чем "наказать" нашу страну за отказ от 30-дневного перемирия с Украиной (Россия, к слову, от этого никогда категорично не отказывалась, просто Киев не мог предоставить внятные гарантии того, что это время не будет использовано на перевооружение и мобилизацию).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии