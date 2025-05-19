Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 016 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Европа за территорию Украину! Бодьшая разница!Трамп нейтрален, ...
  • Харченко Александр
    Ну не зашло у Маска в политике, и что, от этого он стал беднее, плевать ему с высокой колокольни, он трепло похлеще Т..."С ним покончено"...
  • Eduard
    Какие товары,Украина её власть прступы,их в клетке держать надо!Жемчужина у моря:...

Макрона высмеяли на родине за неуместные эмоции на саммите в Албании

Макрона высмеяли на родине за неуместные эмоции на саммите в Албании

Французский политик Флориан Филиппо в соцсети обратил внимание на совместную фотографию европейских лидеров на саммите в Албании, где политики "дружили против России" - пытались придумать, чем "наказать" нашу страну за отказ от 30-дневного перемирия с Украиной (Россия, к слову, от этого никогда категорично не отказывалась, просто Киев не мог предоставить внятные гарантии того, что это время не будет использовано на перевооружение и мобилизацию).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх