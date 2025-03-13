В. Путин впервые посетил Курскую область с момента наступления ВСУ

Москва, 12 марта /Синьхуа/ -- Президент РФ Владимир Путин посетил Курскую область и провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой войск, там он также заслушал доклад главы Генерального штаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
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