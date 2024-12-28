«Ведомости»: на предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных самолетов

К концу 2024 года на заводах ПАО «Яковлев», входящих в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), скопилось свыше 20 недостроенных самолетов SJ-100, а также такое же количество среднемагистральных МС-21, как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ОАК.