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«Ведомости»: на предприятиях ОАК скопились около 40 недостроенных самолетов

К концу 2024 года на заводах ПАО «Яковлев», входящих в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), скопилось свыше 20 недостроенных самолетов SJ-100, а также такое же количество среднемагистральных МС-21, как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ОАК.

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