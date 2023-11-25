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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Да». Гризманн ответил на вопрос о том, заслуживал ли он «Золотой мяч» в 2018-м

«Да». Гризманн ответил на вопрос о том, заслуживал ли он «Золотой мяч» в 2018-м

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил: «Гризманн мог бы выиграть «Золотой мяч» в 2018-м, учитывая его сезон и титул чемпиона мира.

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