Әлмәт районының иң борынгы авылларыннан берсе 295 еллык юбилеен билгеләп үтте

Әлмәт районының иң борынгы авылларыннан берсе үзенең 295 еллык юбилеен билгеләп үтте. Габдрахман халкы хоккей турнирыннан алып мәйдандагы зур концертка кадәр барлык бәйрәм чараларын авылның юбилеена багышлады.
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