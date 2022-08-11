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Подержанные Toyota Land Cruiser 300 продают в два раза дороже новых

Подержанные Toyota Land Cruiser 300 продают в два раза дороже новых

Стоимость Toyota Land Cruiser с пробегом в Японии превысила официальную цену новых моделей. Как сообщает Nikkei Asia, средняя цена Land Cruiser ZX 2022 года в конце июля достигла 17,05 миллиона иен, что в пересчете на рубли равно 7,76 миллиона.

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