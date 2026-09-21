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Аргументы и Факты

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Фигурист Энберт рассказал, как перестраивал жизнь после завершения карьеры

Фигурист Энберт рассказал, как перестраивал жизнь после завершения карьеры

После ухода из профессионального спорта Александру Энберту пришлось заново учиться самостоятельно планировать время, искать новые цели и осваивать незнакомые для себя занятия, рассказал фигурист «Росбалту».

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