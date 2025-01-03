Депутат Котре: остановка транзита газа из РФ усугубит энергокризис в Европе

Прекращение транзита российского газа через Украину усугубит энергетический кризис в Европе и приведёт к дальнейшему росту цен на энергоносители, считает депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.
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