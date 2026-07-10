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Десерт-цветок, гаспачо с креветками и паста с лисичками: что приготовили рестораны Москвы в июле 2026-го

Десерт-цветок, гаспачо с креветками и паста с лисичками: что приготовили рестораны Москвы в июле 2026-го

Интересные гастро-предложения второго летнего месяца фото: Syuzann/Shutterstock/Fotodom.ru1. Летнее меню от Yami Yami: гаспачо с креветками, окрошка и пицца-настольная игра фото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службафото: пресс-службаСервис доставки Yami Yami обновил летнее меню, сделав ставку на баланс легкости и свежести.

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