Россияне назвали размер пенсии для достойной жизни

Издание РБК со ссылкой на результаты опроса, который провели аналитики «СберНПФ», сообщает, что ожидания российских граждан от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли показателя в 59,2 тысячи рублей.