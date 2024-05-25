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Срочно! В самом центре Красногоровки установлен российский флаг

Срочно! В самом центре Красногоровки установлен российский флаг

Об этом сообщает в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин. - В Красногоровке на Южнодонецком направлении установлен флаг России в центральной части населенного пункта у школы, - говорится в сообщении.

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