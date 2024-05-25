Срочно! В самом центре Красногоровки установлен российский флаг

Об этом сообщает в своем телеграм-канале военный эксперт Борис Рожин. - В Красногоровке на Южнодонецком направлении установлен флаг России в центральной части населенного пункта у школы, - говорится в сообщении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии