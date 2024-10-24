Спортивные выходные с «Известиями»

ФутболЧемпионат России. «Зенит» – «Локомотив»Пока лидирующий в РПЛ «Краснодар» двигается к 10-й победе подряд в нынешнем чемпионате, его главные преследователи — петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» — в конце недели сыграют друг против друга.