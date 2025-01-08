Работал шахтером и строителем, а теперь пишет картины. Восьмидесятилетний Анатолий Черников пишет акварелью пейзажи - как свои собственные, так и повторяет уже известные картины других авторовО том как рабочий стал творцом - в репортаже Валерии Сугак ВЕСТИ КРЫМЧитать подробнее+видео>>> .
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