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Работал шахтером и строителем, а теперь пишет картины

Работал шахтером и строителем, а теперь пишет картины

Работал шахтером и строителем, а теперь пишет картины. Восьмидесятилетний Анатолий Черников пишет акварелью пейзажи - как свои собственные, так и повторяет уже известные картины других авторовО том как рабочий стал творцом - в репортаже Валерии Сугак ВЕСТИ КРЫМЧитать подробнее+видео>>> .

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