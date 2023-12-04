Студенты-добровольцы российских ВУЗов, участвующие в СВО, приняли участие в телемостах с родственниками, преподавателями и сокурсниками

В прямом эфире перед участниками видеоконференции, военнослужащие были награждены ведомственными наградами Минобороны России, а также почетными грамот от лица командования общевойсковых армий за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.