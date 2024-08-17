Новое поколение Haval F7 уже встало на конвейер завода в Тульской области и готовится продолжить успех предшественника

Не будет преувеличением сказать, что кроссовер Haval F7 можно назвать лучшим кроссовером страны. Он выпускался на тульском заводе пять лет назад с полным циклом производства, включающим штамповку деталей, сварку кузова и покраску.
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