Бобровский вышел на чистое третье место по победам в плей-офф НХЛ среди российских вратарей

Сергей Бобровский превзошел достижение Николая Хабибулина. В ночь на 31 мая в Нью-Йорке прошел пятый матч финальной серии плей-офф Кубка Стэнли Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Флориду Пантерз».
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