Украинский военком Бережной: ВСУ потеряли 90% личного состава за год.Всего за год Вооружённые силы Украины лишились примерно 90% личного состава, который пополнил подразделение минувшей осенью.
Украинский военком случайно проболтался о потерях ВСУ за год
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Николай Титов
Я как-то посчитал, за период ВОва СССР терял в среднрем ежедневно по 30 000 человек. Немцы в три раза меньше, т.е. около 10000. Американцы за всю ВОВ потеряли 500 000 и то большей часть это моряки и летный состав. А вот Китайцы, они всех обошли, у них где-то порядка 40 000 000 , это начиная с 30-х годов. Так что хохлятские потери, по 200-300 человек в сутки, это так... прям как Зарница какая-то!
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