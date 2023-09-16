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Украинский военком случайно проболтался о потерях ВСУ за год

Украинский военком случайно проболтался о потерях ВСУ за год

Украинский военком Бережной: ВСУ потеряли 90% личного состава за год.Всего за год Вооружённые силы Украины лишились примерно 90% личного состава, который пополнил подразделение минувшей осенью.

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Комментарии
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Николай Титов
Я как-то посчитал, за период ВОва СССР терял  в среднрем ежедневно по 30 000 человек.  Немцы   в три раза меньше, т.е. около 10000.  Американцы за всю ВОВ потеряли 500 000 и то большей часть это моряки и летный состав.  А вот Китайцы, они всех обошли, у них  где-то порядка 40 000 000 , это начиная с 30-х годов.  Так что хохлятские потери, по 200-300 человек в сутки, это так...  прям как Зарница какая-то!
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