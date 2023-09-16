Украинский военком случайно проболтался о потерях ВСУ за год

Николай Титов

Я как-то посчитал, за период ВОва СССР терял в среднрем ежедневно по 30 000 человек. Немцы в три раза меньше, т.е. около 10000. Американцы за всю ВОВ потеряли 500 000 и то большей часть это моряки и летный состав. А вот Китайцы, они всех обошли, у них где-то порядка 40 000 000 , это начиная с 30-х годов. Так что хохлятские потери, по 200-300 человек в сутки, это так... прям как Зарница какая-то!