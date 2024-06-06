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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энтони Дэвис предпочитает Джеймса Боррего Джей Джей Редику на должности главного тренера

Ассистент главного тренера «Нового Орлеана» Джеймс Боррего является одним из ключевых кандидатов на эту должность.

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