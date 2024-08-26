Массаж рук, который «оживляет» организм — восстанавливает капилляры, устраняет болезни каждого органа!

Многие болезни начинаются с болезней капилляров. Это и старческий склероз, и другие клеточные перерождения, вызывающие разные болезни; все они – следствие недостаточности капиллярного орошения в организме.
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