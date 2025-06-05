Хуситы сообщили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой ракеты. Хуситы сообщили, что нанесли удар по аэропорту Бен-Гурион в Израиле с помощью гиперзвуковой ракеты.