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19 питомцев, которые умудряются дрыхнуть так сладко, что впору уроки брать

19 питомцев, которые умудряются дрыхнуть так сладко, что впору уроки брать

Все знают, что без кота и жизнь не та. Да и в принципе без любых животных. А уж когда наши домашние любимцы решают в очередной раз прикорнуть, то тут и не знаешь, что делать: то ли за камеру хвататься, то ли восклицать: «Да чтобы я так жил!» .

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