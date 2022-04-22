19 питомцев, которые умудряются дрыхнуть так сладко, что впору уроки брать

Все знают, что без кота и жизнь не та. Да и в принципе без любых животных. А уж когда наши домашние любимцы решают в очередной раз прикорнуть, то тут и не знаешь, что делать: то ли за камеру хвататься, то ли восклицать: «Да чтобы я так жил!» .