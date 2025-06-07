Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Балу -
    Тем, кто ратует за Одессу и Николаев, тем, кто ратует за "давай круши хохлов!": а вы сами не хотите принять участие в...Россия готовится ...
  • ММ
    Да уже не обманывают, уже плюют на него! Он утирается и извиняется..Азербайджанский б...
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    ЕСЛИ БЫ  про Одессу и Киев было правдой.... А то только душу травите...    ПО ЖИТОМИР и ВИННИЦУ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НУЖНО БР...Россия готовится ...

Россия готовится освободить Одессу и Киев: украинцы пожаловались США на планы отрезать им доступ к Черному морю и забрать все восточнее Днепра

Россия готовится освободить Одессу и Киев: украинцы пожаловались США на планы отрезать им доступ к Черному морю и забрать все восточнее Днепра

БлокнотРУ Россия планирует занять всю Украину к востоку от реки Днепр. Это означает освобождение Одесской, Херсонской и Николаевской областей, а также – значительной части Киева.

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Комментарии
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ВВ
Владимир Витковский
...почему этот хряк-недоразумение еще хрюкает? По не  замороженный ?
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
ЕСЛИ БЫ  про Одессу и Киев было правдой.... А то только душу травите...    ПО ЖИТОМИР и ВИННИЦУ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НУЖНО БРАТЬ!!!
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7 час.
Балу -
Тем, кто ратует за Одессу и Николаев, тем, кто ратует за &quot;давай круши хохлов!&quot;: а вы сами не хотите принять участие в походе на Одессу?... Вам мало погибших российских парней?... Хотят свободы от хохлов - пускай сами приложат к этому хоть немного усилий и выпрут бандерлогов из своих городов... Или опять ве должен сделать русский, а остальные только удачно воспользуются моментом, чтобы через 20-25 лет опять сказать &quot;русский уходи&quot;...
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5 час.
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