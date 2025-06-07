Россия готовится освободить Одессу и Киев: украинцы пожаловались США на планы отрезать им доступ к Черному морю и забрать все восточнее Днепра

ЕСЛИ БЫ про Одессу и Киев было правдой.... А то только душу травите... ПО ЖИТОМИР и ВИННИЦУ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО НУЖНО БРАТЬ!!!

Балу -

Тем, кто ратует за Одессу и Николаев, тем, кто ратует за "давай круши хохлов!": а вы сами не хотите принять участие в походе на Одессу?... Вам мало погибших российских парней?... Хотят свободы от хохлов - пускай сами приложат к этому хоть немного усилий и выпрут бандерлогов из своих городов... Или опять ве должен сделать русский, а остальные только удачно воспользуются моментом, чтобы через 20-25 лет опять сказать "русский уходи"...