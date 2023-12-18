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В Тынде инвалид добирается в школу на коленях ползком через мост

В Амурской области прокуратура города Тында проведет проверку после появления видео, на котором запечатлено, как человек с ограниченными возможностями ползком добирается по разрушенному мосту в школу и обратно домой.

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