Леонид Пайдиев: «Китай и США при Трампе начнут борьбу за нас, и нам нужно будет выбирать»

Все геополитические расклады: какие условия предложат Путину и где ожидается мировая война «Хана Европе, если не будет восстановлено противостояние а-ля СССР – США», — говорит известный экономист, бывший главный инспектор Счетной палаты РФ Леонид Пайдиев.
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