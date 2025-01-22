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Леонид Пайдиев: «Китай и США при Трампе начнут борьбу за нас, и нам нужно будет выбирать»

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Все геополитические расклады: какие условия предложат Путину и где ожидается мировая война «Хана Европе, если не будет восстановлено противостояние а-ля СССР – США», — говорит известный экономист, бывший главный инспектор Счетной палаты РФ Леонид Пайдиев.

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