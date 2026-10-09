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5koleso.ru

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Mitsubishi представила новый ASX VR-e: электрический кроссовер построили совместно с Foxconn

Новый Mitsubishi ASX VR-e отличается от всех автомобилей японской марки. Это связано с тем, что конструкция и моторы для кроссовера позаимствованы у Foxconn.

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