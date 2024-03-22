Жительницу Искитима наградили медалью «Участнику специальной военной операции»

Еще в марте 2022 года на базе КЦСОН был открыт пункт сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. По словам Инны Вагнер, в приеме от населения и отправке товаров, продуктов, одежды, помогал весь коллектив центра, а также юнармейцы, студенты монтажного колледжа, и многие другие.