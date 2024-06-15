Алексей Маресьев вдохновляет людей на Западе, а у нас книгу о нём удалили из школьной программы

Плач по волосам, потерявши голову. На западе ещё большее число людей вдохновляются "Архипелагом ГУЛАГ", и она есть в школьной программе. Те, кто предал СССР, все без исключения, читали эту повесть и "Как закалялась стапь", но это не спасло нас от коллективного предательства своей страны. Для нынешних детей материалистов во втором и третьем поколении, эти книги - "филькина грамота". Нужен более системный подход, а где вы такой подход в России видели, если это не касается личной выгоды. Есть подозрение, что наши внуки не будут поздравлять друг друга с Днем Победы. Кроме тех немногих, кто побывал в поисковых экспедициях и прикасался душой к мощам и артефактам Победы, это - идеалисты - Люди будущего. Наш исторический окопчик надо рыть глубже, чтобы вернуться к завоеванным рубежам.

Валерий Евстафьев

Упомянутый не к ночи Греф, как и полагается дьяволу, совершенно прав: если наши люди начнут ещё и думать, управлять ими будет невозможно и некому - все будут думать только о себе, а векторная сумма этих мыслей и действий будет равна нулю. Как сейчас. Направлением мысли и усилиями ума управляет душа, она содержит наше основное программное обеспеченье, она является хранилищем основных файлов Любви, счастья, морали, совести, чести, жалости, сострадания, сочувствия, милосердия, патриотизма и свободы выбора, которые записаны при рождении и воспитании в нашу внутриклеточную воду Создателем и нашими родителями. Если вы материалист, да ещё не в первом поколении, вы наперечёт знаете, где у вас находятся какие органы и что души у вас точно нет, мозги есть, желудок и пипка есть, а души нет. Раз нет души, то у вас нет и доступа к этим файлам, имена которых вы знаете, а конкретный алгоритм поведения вами не включается; все эти качества остаются в форме словесных и поведенческих штампов, не работают. Одного думанья человеку мало, надо ещё направлять свою мысль и сверять с чем-то результаты своих мыслей и своих действий. "Повесть о настоящем человеке" и "Как закалялась сталь" - великие книги о душе, о главенстве сознания над израненной человеческой плотью и человеческой материей, это книги о Людях будущего. Предатели Советского Союза их удалили, потому что уже не могли толком обосновать их необходимость и выкинули сдуру, как всё советское, не разбирая. Надеюсь, что ещё многое нами выкинутое нам придется подобрать, отряхнуть прах и поставить на видное место нашего сознания, на главную полку нашей души. Верю, что придут новые настоящие Люди - Люди будущего, с закалённой и блестящей на солнце как сталь единой божественной, социальной, патриотической и основополагающей моралью и череда этих Людей не будет иметь конца.