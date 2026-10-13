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Юрист Султанов: при загрязнении лифта из-за ремонта надо организовать уборку

Юрист Султанов: при загрязнении лифта из-за ремонта надо организовать уборку

Если в процессе работ строительная пыль, грязь и мусор попадают на лестничные площадки, в лифты или коридоры, собственник должен обеспечить устранение последствий такого загрязнения, в том числе организовать уборку силами рабочих.

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