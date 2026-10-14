Сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с общественниками организовали профилактическое мероприятие для несовершеннолетних

В Национальной библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники ОБК и ООДУУПиПДН УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с членом Общественного совета при Управлении Наталией Микрюковой провели встречу с несовершеннолетними в рамках профориентационного проекта «ПрофАП».
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