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Происшествия

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Сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с общественниками организовали профилактическое мероприятие для несовершеннолетних

В Национальной  библиотеке Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудники ОБК и ООДУУПиПДН УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу совместно с членом Общественного совета при Управлении Наталией Микрюковой провели встречу с несовершеннолетними в рамках профориентационного проекта «ПрофАП».

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