Toyota представит уменьшенный Land Cruiser

Эта модель займет промежуточное положение между Urban Cruiser Hyryder и Innova Hycross.Toyota Land Cruiser 2024 Ожидается, что новый внедорожник станет ключевым продуктом для нового завода Toyota в Индии.
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