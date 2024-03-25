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Овечкин о дубле «Виннипегу»: «Шайба залетает в ворота, удается находить пути для броска. Регулярка заканчивается через две недели, мы хотим продолжить играть»

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» одержал победу над «Джетс» со счетом 3:0. 38-летний форвард оформил дубль, забив 847-й и 848-й голы в НХЛ.

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