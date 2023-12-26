Аукционный дом «Литфонд» подвел итоги 2023 года

Аукционный дом «Литфонд» подводит итоги 2023 года. В прошедшие 12 месяцев площадка провела самое большое количество торгов в России — 127 аукционов, на которых было представлено более 25 000 лотов: редкие книги, рукописи, автографы, фотографии, плакаты, живопись, графика, предметы фалеристики и декоративно-прикладного искусства и многое другое.