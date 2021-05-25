А вы разделяете мусор?

В год житель России производит 400 кг отходов, это 40 млн тонн мусора со всей России. Сейчас в нашей стране серьезно подошли к проблеме вторичной переработки мусора и утвердили во всех регионах страны территориальные схемы обращения с отходами.
В год житель России производит 400 кг отходов, это 40 млн тонн мусора со всей России. Сейчас в нашей стране серьезно подошли к проблеме вторичной переработки мусора и утвердили во всех регионах страны территориальные схемы обращения с отходами.
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