Президент Сербии заявил, что новое правительство будет только сербским

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не допустит создания переходного или экспертного правительства, но что новое правительство будет сербским правительством, которое не будет никому подконтрольным, 31 января сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
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