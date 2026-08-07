Трамп больше не может сдерживать эмоции: как США загнали себя в тупик войной с Ираном

Президент США проклял иранское руководство, пишут в КНР ВАШИНГТОН, 31 июля, ФедералПресс. На недавней встрече в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп предстал перед своими сотрудниками и проклял иранское руководство.
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