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Трамп больше не может сдерживать эмоции: как США загнали себя в тупик войной с Ираном

Трамп больше не может сдерживать эмоции: как США загнали себя в тупик войной с Ираном

Президент США проклял иранское руководство, пишут в КНР ВАШИНГТОН, 31 июля, ФедералПресс. На недавней встрече в Овальном кабинете президент США Дональд Трамп предстал перед своими сотрудниками и проклял иранское руководство.

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