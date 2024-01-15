Мантуров: производство автомобилей в России увеличилось на 16%

В России производство автомобилей увеличилось по всем сегментам на 16% в годовом выражении. Об этом сообщил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая с докладом на совещании премьер-министра Михаила Мишустина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии